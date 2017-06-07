



İlham verici mimari fotoğraflarıyla bize Art Nouveau dünyasının en güzel örneklerini yansıtan fotoğrafçı Keiichi Tahara, Grand Hotel Europa’nın muhteşem güzellikteki cephesinden, gökyüzüne uzanan çiçekli, görkemli merdivenlere kadar Avrupa’nın bir çok yerinden çektiği bu masalsı zamanın fotoğraflarını ‘Architecture Fin-De-Siècle’ isimli kitapta bizimle buluşturuyor. Fotoğraflarda yer alan organik detaylar, floral desenler, büyüleyici yapılar, yumuşak ışıklar ve dramatik atmosferler birleşerek zamanın bütün ruhunu kitabın her sayfasına işliyor. O yılların rüya gibi mekanlarını Riichi Miyake’nin yazılarıyla anlatan ve Taschen‘in ellerinden hayatımıza giren kitap, Art Nouveau rüyasını tatmak ve mimarisinin içinde kaybolmak isteyenler için benzersiz bir kaynak!