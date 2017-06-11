



Seda Gazioğlu’nun atölyesindeyiz.

O henüz çok genç bir sanatçı. 1991 yılında İstanbul’da doğmuş. Londra’daki Central Saint Martins’te okuyor ve çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Contemporary İstanbul’da işlerini ilk kez gördük. Rusya’da karma sergilere de katılmış olan Seda Gazioğlu’nun ilk kişisel sergisi geçen yıl 8 Ekim tarihinde Çağla Cabaoğlu Gallery’de açıldı. Bu sergisi öncesinde sanatçıyı atölyesinde ziyaret etmiştik. Bütün yoğunluğu içerisinde Seda’yı ziyaret etmeye ilk başta biraz çekinmiştik ama sonuç itibariyle bundan hiç de pişman değiliz çünkü Seda Gazioğlu’nun Maslak Oto Sanayi’deki atölyesi gerçekten inanılmaz bir yer. Bu inanılmazlık haline, tamirhaneleri, fotoğraf stüdyoları ve atölyelerin yer aldığı Maslak Oto Sanayi’nin de etkisi var hiç şüphesiz ki! Şehrin gökdelenler diyarı Maslak’ın orta yerindeki oto sanayi bölgesi, son zamanlarda aslında pek çok sanatçının kullandığı bir alana dönüşmüş durumda. Sanayi 313 başta olmak üzere civarda açılan pek çok özel mekân Maslak’ı alternatif bir yer haline getirdi bile. Seda Gazioğlu’nun atölyesinin de yer aldığı Maslak Oto Sanayi’nin ikinci kısmında yer alan altıncı üst sokak ise sanatçı atölyeleri ile dolu bir alan. Bir atölyeden kaynak sesi geliyor, bir diğerinden matkap sesi. Kediler de dâhil herkes birbirini tanıyor burada. Onlarla da merhaba deyip Seda Gazioğlu’nun atölyesine giriyoruz. Siyaha boyanmış demir bir kapı aralanıyor. İçeride bizi Seda’nın işleri, kitapları, objeleri karşılıyor. “Burası tabii ki bu halde değildi. Ben siyaha boyadım. Mutfak dolabı da dâhil her şeyi kendim yaptım diyebilirim.” Altın varaklı çerçeveler, plaklar, şamdanlar ve pek çok detayın yer aldığı Seda Gazioğlu’nun atölyesini saatlerce incelemek mümkün. Sanatçı burada hali hazırda var olan endüstriyel dokuya gotik bir şıklık eklemiş. Etrafta gördüğünüz işler Gazioğlu’nun işleri. Bir kısmı yeni sergisinde de yer alacak. Bir de Kağan Toros’un heykeli var mesela bitkinin yanında duran. Seda Gazioğlu kahve getiriyor. Hem mekânı kayıt altına alıyor hem de biraz laflıyoruz.