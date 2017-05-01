Logo

ELSPETH MCLEAN’İN RENKLİ OKYANUS TAŞLARI

Geri1 of 9İleri


Kanadalı el işi sanatçısı Elspeth McLean, uzun yıllar boyunca el işi becerisi gerektiren pek çok alanda faaliyet göstermiş ve bu konu üzerinden hayatını kazanmış birisi. Şu sıralarda ise bambaşka bir seri ile adından söz ettirmeye başlamış durumda. Kendisi çakıl taşlarını alıyor ve onların üzerinde öyle hünerli bir sanat uyguluyor ki, ortaya çıkan sonucu gördükten sonra işlenen materyalin bir çakıl taşı olduğuna inanmakta güçlük çekiyorsunuz.

Geri1 of 9İleri

Mehmet Emin Çetin

 

Leave a Comment