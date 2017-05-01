



Kanadalı el işi sanatçısı Elspeth McLean, uzun yıllar boyunca el işi becerisi gerektiren pek çok alanda faaliyet göstermiş ve bu konu üzerinden hayatını kazanmış birisi. Şu sıralarda ise bambaşka bir seri ile adından söz ettirmeye başlamış durumda. Kendisi çakıl taşlarını alıyor ve onların üzerinde öyle hünerli bir sanat uyguluyor ki, ortaya çıkan sonucu gördükten sonra işlenen materyalin bir çakıl taşı olduğuna inanmakta güçlük çekiyorsunuz.

