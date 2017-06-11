



Monomio Ağırlıklı olarak bebek ve çocuk odası dekoratif ürünler yanı sıra bebek ve çocuk odaları için, ana okulları için, duvar kaplaması, panolar, dekoratif ağaçlar, yaşayan duvarlar tasarlıyor. Her şeyden önce özünde ağaç lifleri ve selüloz olan bu malzememizi doğanın kendi içerisinde çocukların kullanımı sunuluyor. Monomio ürünlerinde %100 geri dönüşümlü ekolojik kağıt ham madde kullanılıyor. Estetik ve dekoratif, doğa dostu, eğitici ve pedagojik Monomio ürünleri arasında kağıt ve ahşaptan yapılmış dekoratif ürünler, bebek ve çocuk odası ürünleri, eğitici posterler, çadırlar, aydınlatmalar, kedi evleri, gölge oyunları ve özel tasarımlar bulunuyor.

