24 Haziran – 9 Ekim tarihleri arasında San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), The Metropolitan Museum of Art (The Met) ve Munch Museum ortaklığıyla Norveçli ressam Edvard Munch adına düzenlenen sergi ilk açılışını SFMOMA Müzesi’nde gerçekleştiriyor. Daha sonra sırayla The Met Breuer, New York (Kasım 14, 2017–Şubat 4, 2018) ardından Munch Museum, Oslo (Mayıs 12–Eylül 9, 2018) şehrinde ziyaretçileriyle buluşacak. Sanatçının 1880’li ve 1940’lı yıllar arasında yaptığı çalışmalara odaklanan sergide, 7 tanesi (Lady in black, Puberty, Jealousy, Death Struggle, Man with Branchitis, Self Portrait with Hands in Pockets ve Ashes) Amerika’da ilk defa sergilenecek olan yaklaşık 45 adet eser görülebilecek. Ressamın kendi portreleriyle başlayan sergi, 8 tema etrafında şekillenirken ‘The Dance of Life’ isimli eserle sergi yolculuğunu tamamlayacak. Edvard Munch:Between The Clock and The Bed sergisi açıldığı ilk günden beri yoğun ilgi ile karşılaşırken sergi, misafirlerini aşk, umutsuzluk, tutku ve ölüm hissleriyle baş başa bırakıyor.