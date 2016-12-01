



Elginkan Topluluğu markaları olan Türkiye’nin köklü armatür ve seramik sağlık gereci markaları E.C.A. SEREL 2016’nın son günlerini yaşadığımız şu günlerde yeni nesil teknolojilerini tanıttı.

E.C.A. ve SEREL 2017’ye yepyeni bir lansmanla giriş yapıyor. Armatür ve seramik sağlık gereçlerindeki inovatif ürünlerini ve teknolojilerini tanıtan markalar ıslak zeminlerde hijyenin ve kolay temizlenebilirliğin önemine dikkat çekiyor.

Kampanyada inovatif çözümlerini bir arada sunmak isteyen Elginkan Topluluğu markaları E.C.A. ve SEREL’in beş yeni teknolojisinin özellikleri ise kısaca şöyle;

Hygiene Plus Teknolojisi Şimdi de Armatürlerde

E.C.A., Hygiene Plus kaplama teknolojisi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Nano teknoloji ile üretilen özel hijyen kaplama sayesinde, artık armatürlerde de hijyen güvenliği yaşanacak.