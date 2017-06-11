



Gece gündüz durmadan günlerce devam eden dünyanın en çılgın karnavallarını milyonlarca kişi izliyor. Dünyanın en ünlü ve en çılgın karnavalları arasında en bilineni ise tabii ki sambanın başkenti Rio’da gerçekleşen Rio Karnavalı.

Rio Karnavalı

Brezilya’nın Rio de Janerio kentinden düzenlenen bu festivali duymayan yoktur. Dünyaca ünlü Rio karnavalı her yıl düzenleniyor ve bu karnavala günde yaklaşık 2 milyon insan katılıyor. Bu karnavalın katılımcılarını ise Rio’da bulunan samba okulları oluşturuyor. Samba karnaval enstrümanları da bu karnavalın en önemli parçalarından biri. Dansın ve müziğin dayanılmaz cazibesi sokaktaki milyonlarca insanı da kendi içine çekip büyük bir coşkuyla herkesi adeta eğlenceye davet ediyor. Rio’daki karnavalların kökeni ise 1723 yılına dayanıyor.

