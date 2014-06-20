



14 – 15 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen Mimari ve Tasarım Zirvesi, dünyanın dört bir yanından isimleri ağırladı. Zirvede Fabio Novembre, Gomez Paz, Maurizio Favetta, Nicola Golfari, Péter Pozsár, Setsu Ito, Şafak Çak, Erdem Şeker ve Tamer Nakışçı gibi yaratıcı işleriyle çığır açan mimar ve tasarımcılar söz aldı. Mimari ve tasarımın farklı disiplinlerle etkileşimlerine vurgu yapılan etkinlikte, düzenlenen paneller, sergi ve atölyelerle de iki gün süren zengin bir tartışma ve öğrenme ortamı yaratılmış oldu.