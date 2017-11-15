



Dünyaca ünlü markalarla çalışan tasarımcılar, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğinde düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı (Furniture İstanbul) çatısı altında buluşuyor. Finlandiya, İtalya, İspanya, Hollanda ve Fransa’dan tasarımın guruları olarak bilinen 14 tasarımcı Furniture İstanbul kapsamında düzenlenecek Design Stories seminer etkinliğinde geleceğin dizaynları hakkında sunumlar yapacaklar.

