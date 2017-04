Crate and Barrel’ın başarılı ve sevilen Picks by Pros projesinin yeni serisi “Event Designers”, Mywedding by Celebration’ın kurucusu Arzum İhsan’la devam ediyor

Bugüne kadar sayısız organizasyona imza atan ve benzeri olmayan etkinlikleri hayata geçiren Arzum İhsan’ın seçimleri, 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında Crate and Barrel mağazalarında!