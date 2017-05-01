



Tam bir Kaliforniya rüyası yaratan dondurma müzesi nisan ayında kapılarını açtığı günden beri Los Angeles’ta ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ziyaretçilerini rengarenk, deneysel, eğlenceli bir dondurma yolculuğuna çıkaran müze New York’ta ilkini açtıktan sonra Los Angeles’ta dört kat daha büyük bir alana yayılarak eğlencenin dozunu arttırıyor. Sizlere en güzel tatları tattırabilmek ve koku duyunuzu en iyi şekilde tatmin edebilmek için ise müze, International Flavors & Fragrances bünyesinde çalışan bilim adamlarıyla iş birliği yapıyor. Müzede keşfedilecek enstelasyonların, tadına bakılacak dondurmaların ise sınırı yok! Müzenin tadına vardıktan sonra en son durakta ise sizi 30 farklı çeşitte dondurma ürününün satıldığı bölüm bekliyor. Evinize götürebileceğiniz ya da hediye alabileceğiniz çok özel ve keyifli ürünlerin yer aldığı bu bölümde müzenin kendisi kadar eğlenceli ve tatlı.