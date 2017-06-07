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DOĞAL MALZEMELERDEN YAPILMIŞ TAKILAR

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Athenartoffical, birçok oluşumun aksine kullandığı malzemeleri doğal olanlardan seçiyor. Takıların hammaddesinde olan reçine, hem gündelik hayatınızda birçok şeyde hem de mutfak ürünlerinizde de kullanabileceğiniz kadar doğal.

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Mehmet Emin Çetin

 

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