Agnė Kišonaitė’nin küratörlüğünde ortaya çıkarılan bu eser, kozmetik sektöründeki israfa dikkat çekme mesajı veriyor.

Kozmetik, bir kimseyi fiziksel açıdan daha çekici hâle getirmek ya da görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan ürünleri, uygulanan bakım ve tedavileri kapsayan bir kavram. Kozmetiğin bir alt alanı olan makyaj; ruj, maskara ve fondöten gibi yüzü ve çevresini güzelleştirmek veya farklı bir görünüm vermek için uygulanan kozmetik ürünleri ve işlemleri kapsar. Makyaj malzemeleri haricinde saç boyası, saç spreyi, saç jölesi, parfüm, banyo tuzu, vücut yağ ve kremleri gibi pek çok ürün kozmetik sınıfına girer. Günümüzde kozmetik sektörü her yıl trilyonlarca doların döndüğü, devasa bir ekonomik çark boyutuna ulaşmış durumda. Makyaj, insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar gözde ve revaçta. Tabii bu durum, tüketim sürecinde bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Mesela makyaj mağazalarında test amacıyla denenen ürünler konusundaki israf… Özellikle de rujlar söz konusu olduğunda, sağlık açısından fazla kullanımın tehlikeli sorunlar yaratabileceği bilindiğinden, test ürünleri sadece bir kullanım sonrasında çöpe atılıyor genelde.

Sıra dışı tasarımları ile bilinen sanatçı Agnė Kišonaitė’nin küratörlüğünde ortaya çıkarılan devasa ruj heykeli ise işte tam olarak kozmetik sektöründeki bu israfa dikkat çekme amacıyla yapılmış.