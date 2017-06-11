



Eski Metin yazarı ve gazeteci Mette Thomsen tarafından kurulan Design Letters, tipografiyi evimize, mobilyalarımıza ve kırtasiye ürünlerimize taşıyor. Şimdiye kadar 55 ülkeye yayılan ve 1000’den fazla tasarım dükkanında karşımıza çıkan Design Letters ürünlerine Türkiye’de de ev sahipliğini enerjik ve yaratıcı koleksiyonları ile hayatımıza renk ve eğlence katan Vakkorama yapıyor. Defter, tabak, kalem seti, su şişesi, kesme tahtası, havlu, ölçü kabı birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı koleksiyon hem farklı hediye arayanlar için hem de kendisini harflerle ifade etmek isteyenler için keyifli bir seçenek sunuyor.