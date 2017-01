Bu sezon mutfaktaki lezzetlere, Crate and Barrel’ın renk ve doku birliktelikleri ilham veriyor

Yaşamın her alanına keyif ve mutluluk katan Crate and Barrel, mutfaklarda renklerin ve farklı dokuların uyumlu birlikteliğiyle dikkat çekiyor. Bu sezonun trendleri arasında yer alan bakır ve mermer dokularıyla birlikte siyah-beyaz uyumu, Crate and Barrel ile mutfaklarda göze çarpıyor.