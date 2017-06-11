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ÇÖL IŞIKLARI

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Milano’lu fotoğrafçı Stefano Gardel, eline aldığı kamerasıyla dünyayı gezerek hayran kalınan doğal manzaralarını kadrajına alıyor. Gardel’ın ‘Neon Desert’ isimli son serisinde yine insanı hipnotize eden bir gün batımını yakalayan fotoğrafçı, güneşin uçsuz bucaksız çölde mordan maviye, maviden pembeye geçen parlamasını fotoğraflıyor. Gardel, manzaranın yarattığı kontrast ile beraber çölün ve tepeciklerin dokusunu iyice ortaya çıkararak adeta insanın içinde dokunma hissi uyandırıyor.

Geri1 of 5İleri

Editör

 

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