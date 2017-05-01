



Sleep Number’ıb özel yapan şey; Öncelikle yatağın her iki tarafının sertlik derecesini ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. İçindeki sensörler sayesinde wifi ile bağladığınızda kendi aplikasyonundan size uyku kalitenizi gösteriyor. Ayrıca her iki tarafın hem ayak hem de baş bölgeleri yükseltilip alçaltılabiliyor. Sadece bu kadar mı? Tabii ki de değil. Eşiniz horluyor mu? Kumandası sayesinde yatak başını yükseltip horlamayı eşinizi dürtmeden ya da tekmelemeden horlamasını kesme imkanınız var. Memory foam teknolojisinin kullanıldığı bu yatak aynı zamanda tüm vücut masajı da yapabiliyor.

