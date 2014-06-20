Harbin Opera Evi, Kuzey Çin’in Harbin kentinde yer alıyor. 180 hektarlık toplam alanın yaklaşık 8 hektarını kaplayan opera binası, kültür adasının odağını oluşturuyor. Opera 1600 kişilik bir büyük salon ve 400 kişilik daha küçük bir salonu içeriyor.
Harbin Opera Evi, Kuzey Çin’in Harbin kentinde yer alıyor. 180 hektarlık toplam alanın yaklaşık 8 hektarını kaplayan opera binası, kültür adasının odağını oluşturuyor. Opera 1600 kişilik bir büyük salon ve 400 kişilik daha küçük bir salonu içeriyor.
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