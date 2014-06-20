



Harbin Opera Evi, Kuzey Çin’in Harbin kentinde yer alıyor. 180 hektarlık toplam alanın yaklaşık 8 hektarını kaplayan opera binası, kültür adasının odağını oluşturuyor. Opera 1600 kişilik bir büyük salon ve 400 kişilik daha küçük bir salonu içeriyor.

