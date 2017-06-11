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ÇİN’DE FENG SHUI İLKELERİNE GÖRE İLGİNÇ BİR YAPI TASARLANDI!
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İleri
Çin’de Feng Shui ilkelerine göre mekanları ilişkilendirilen, struktur olarak oldukça zorlayıcı yönleri bulunan ilginç bir yapı tasarlandı.
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1 of 9
İleri
çin
Envision Engineering
FengShui
KAIArchitects
mimari
Tainan
tasarım
Mehmet Emin Çetin
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