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ÇİN’DE FENG SHUI İLKELERİNE GÖRE İLGİNÇ BİR YAPI TASARLANDI!

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Çin’de Feng Shui ilkelerine göre mekanları ilişkilendirilen, struktur olarak oldukça zorlayıcı yönleri bulunan ilginç bir yapı tasarlandı.

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Mehmet Emin Çetin

 

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