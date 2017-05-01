



Flexform, bu yıl 70’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali (17-28 Mayıs) için Hotel Martinez’in en üst katında bulunan Chopard Rooftop’ı özel olarak dekore etti. Mekana parlak renkler ve duvarları süsleyen geometrik desenler eşlik ederken alanın devamınında yer alan terasa çıktığınızda ise büyüleyici bir Cannes manzarası ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Dinlenme alanında Gelsomina koltuklar ve Feel Good puflar kullanılıken, Vip alanında Ginevra kanepe ve Fauno sehpalara yer veren Flexform, geçtigimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes’ın büyüleyici ortamına yakışan bir mekan yaratıyor.

Fotoğraflar: Chopard.