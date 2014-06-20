



Amsterdam’ın doğusuna tazelik, yeşillik ve hareketlilik katan Studio Modijefsky tasarımı Bar Botanique Café Tropique kısa süre içerisinde şehrin en merak edilen adreslerinden biri haline geldi.

Amsterdam’ın çok kültürlü bölgelerinden Javastraat’tayız. Bir köşe binanın karşısında duruyoruz. Burada eskiden De Ponteneur adında lokal bir kafe varmış. Şimdi ise sokaktan binaya doğru bakarken yeşil bir mekân görüyoruz. İki adet büyük pencere bir köşe binanın bütün cephesini kaplıyor. İçeri girdiğimizde bütün dekorasyonun bu büyük pencereleri vurgulamak üzere kurgulandığını fark ediyoruz.

