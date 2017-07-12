



12 Temmuz 2017 – La La Land ( Aşıklar Şehri )

Bu kez de Yeniköy’de İstanbul Boğazı’nın en güzel, en etkileyici gece manzarasına sahip SAİT HALİM PAŞA YALISI’nın rıhtımında “ La La Land”ı ( Aşıklar Şehri ) dostlarınızla birlikte seyretme keyfini kaçırmayın.

Lüks mutfak aletleri sektörünün en önemli markası Gaggenau ve İstanbul Boğazı’nın en güzide semtlerinden Yeniköy’de bulunan Sait Halim Paşa Yalısı iş ortaklığıyla düzenlenen “Gaggenau ile Boğaz’da Sinema Keyfi” sıcak yaz akşamlarında Boğaz’ın esintisiyle serinlemek ve görkemli bir gece manzarası eşliğinde “vizyon filmleri”nin tadını çıkarmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunuyor. Film öncesinde yalının rıhtımında açık büfe atıştırmalıklarla başlayacak sinema geceleri, güneş battıktan sonra patlamış mısır ve dondurma eşliğinde film seyriyle devam edecek.