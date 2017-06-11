Bir arabaya veya kamyonete bağlanabilen karavanlar hantal oluyor ve keşfedebileceğiniz yerleri sınırlıyor. Bu doğa dostu karavan, bisikletinize bağlanıp bisikletinizin ulaşabildiği her yere gidebilmesi ile diğer karavanlardan ayrılıyor.
Bir arabaya veya kamyonete bağlanabilen karavanlar hantal oluyor ve keşfedebileceğiniz yerleri sınırlıyor. Bu doğa dostu karavan, bisikletinize bağlanıp bisikletinizin ulaşabildiği her yere gidebilmesi ile diğer karavanlardan ayrılıyor.
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