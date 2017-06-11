



Bir arabaya veya kamyonete bağlanabilen karavanlar hantal oluyor ve keşfedebileceğiniz yerleri sınırlıyor. Bu doğa dostu karavan, bisikletinize bağlanıp bisikletinizin ulaşabildiği her yere gidebilmesi ile diğer karavanlardan ayrılıyor.

