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BİSİKLETE BAĞLANABİLEN KATLANIR KARAVAN: WİDE PARTH CAMPER

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Bir arabaya veya kamyonete bağlanabilen karavanlar hantal oluyor ve keşfedebileceğiniz yerleri sınırlıyor. Bu doğa dostu karavan, bisikletinize bağlanıp bisikletinizin ulaşabildiği her yere gidebilmesi ile diğer karavanlardan ayrılıyor.

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Mehmet Emin Çetin

 

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