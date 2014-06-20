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BİR EKİP İKİ PROJE

Geri1 of 6İleri


ERH_4376

Kabataş’taki ofislerini yenilemişlerdi. Şimdi de Topağacı’nda Son adında bir mekân açtılar. Cisimdesign’dan Erdem İşler ve Emre Özücoşkun’un tamamladığı iki projeyi kayıt altına alırken  geleceğe dair konuşmayı da ihmal etmedik.

Geri1 of 6İleri

Mehmet Emin Çetin

 

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