Kabataş’taki ofislerini yenilemişlerdi. Şimdi de Topağacı’nda Son adında bir mekân açtılar. Cisimdesign’dan Erdem İşler ve Emre Özücoşkun’un tamamladığı iki projeyi kayıt altına alırken geleceğe dair konuşmayı da ihmal etmedik.
Kabataş’taki ofislerini yenilemişlerdi. Şimdi de Topağacı’nda Son adında bir mekân açtılar. Cisimdesign’dan Erdem İşler ve Emre Özücoşkun’un tamamladığı iki projeyi kayıt altına alırken geleceğe dair konuşmayı da ihmal etmedik.
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