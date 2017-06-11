



‘The Shining’, ‘A Clockwork Orange’, ‘2001: A Space Odyssey’ gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick, görsel hikayeler yaratmaya henüz daha lise yıllarında okulun resmi fotoğrafçısı olarak seçilmesiyle başlıyor. O zamanlarda oldukça popüler olan Look dergisine sattığı fotoğraftan sonra iyice işin içine giren ünlü yönetmenin, filmlerinde kendine has bir çizgi, perspektif ve oran-orantı yaratmasını sağlayan da bu dönemde uğraştığı fotoğrafçılığın etkisiyle oluşmuş gibi görünüyor.