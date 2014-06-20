



Geberit’in ERA Araştırma ile gerçekleştirdiği araştırmanın sonucuna göre;

Son kullanıcıların yüzde 90’ı banyosunun temiz ve hijyenik olmasına yüzde 60’ı ise ferah ve iç açısı olmasını dikkat ediyor

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit’in ERA Araştırma işbirliğiyle yaptığı araştırma, Türkiye’de banyoların değişim sıklığı, banyoda aranılan özellikler ve banyo markalarının bilinirliğine ışık tuttu. Araştırma sonucuna göre, banyosunun temiz ve hijyenik olmasını isteyenlerin oranı yüzde 90 çıktı. Araştırma, gömme rezervuar tercihlerinde insanların yüzde 41’inin ürünün kalitesine önem verdiğini, yüzde 33’ün ise güvenilir bir markayı tercih ettiğini ortaya koydu.

2017 yılına ‘Zaman geçer, Kalite Kalır’ mottosuyla merhaba diyen Geberit, ERA Araştırma işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Tüketici Satın Alma Davranışları Araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

