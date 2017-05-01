



Geniş ürün yelpazesinde farklı aydınlatma tasarımlarını bir arada sunan Crate and Barrel, yaşam alanlarını aydınlatmanın ipuçlarını açıklıyor.

Dünya ev perakendesinin gözde markası Crate and Barrel, farklı aydınlatma ürünlerinin nasıl asılabileceği konusunda ipuçlarını paylaşıyor. Avize modelleri, özellikle de son dönemin trendleri arasında yer alan sarkıt tasarımlar sayesinde tekrar moda haline geldi. Bu sarkıt modeller küçük çaplı bir küreden, kocaman bir tasarıma kadar uzanan değişik şekilleri ile dikkat çekiyor.