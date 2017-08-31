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ARİZONA’DA BİR EV: CASA CALDERA
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İleri
Casa Caldera, ABD’nin Meksika sınırına yakın, vahşi arazinin ortasında inşa edilmiş bir ev. Evin ispanyolca olan ismi, volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşmuş bir yerşekli olan “kaldera”ya gönderme yapıyor.
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1 of 10
İleri
abd
arizona
Casa Caldera
ev
Kaldera
mimari
Mehmet Emin Çetin
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