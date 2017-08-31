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ARİZONA’DA BİR EV: CASA CALDERA

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Casa Caldera, ABD’nin Meksika sınırına yakın, vahşi arazinin ortasında inşa edilmiş bir ev. Evin ispanyolca olan ismi, volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşmuş bir yerşekli olan “kaldera”ya gönderme yapıyor.

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Mehmet Emin Çetin

 

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