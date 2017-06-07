



Kaleydoskop renkleri, parlak ışıklar, şarkılar, oyunlar fantastik bir dünyada buluşarak Alessandro Zambelli‘nin en son projesi ‘Lunapark’ kahve masası için ilham kaynağı oluyor. Son derece değerli Murano camından üretilen kahve masası, Unplugged sergisinin bir parçası olarak Roma’da bulunan Secondome galerisi için özel olarak tasarlanıyor. Özel bir teknik uygulanarak hiç bir kesintiye uğramadan bükülen kıvrımlar masasının şeklini oluştururken yumuşak ve akışkan bir görünüm sağlıyor. Kibaraca, tek parça halinde masayı saran köşeler farklı uzunluklar ve her biri farklı renkten oluşan parçalar ile etrafında eğlenceli ve hareketli bir atmosfer yaratıyor. Birbirinden özel renklerden oluşan geniş renk paletinden farklı kombinasyonlar da yaratma imkanı bulunan ‘Lunapark’, ismine sadık kalarak sizi renkli dünyasının içine çekiyor.



