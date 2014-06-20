



Bugüne kadar imza attıkları olağanüstü tasarımlarla ve estetik sınırlarını zorlayan mimarilerle adından söz ettiren Amerikalı firma Aprilli, futuristik yapı tasarımları konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Bu konuda adından sıkça söz ettiren firmanın son projelerinden biri ise, 2022 yılında yapımına Güney Kore’de başlanacak olan “ağaç gökdelen”. Hem çevre dostu yapısı hem de futuristik görünümüyle daha proje aşamasındayken bile görenleri şaşkına çeviren bu binanın her katında 250 küsur ağaç bulunuyor!

