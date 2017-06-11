



Cape Town’da Güney Afrika’nın büyüleyici doğasının içinde yer alan ağaç ev, çocukluk hayallerinizi günümüze taşıyor. Lokal stüdyo Malan Vorster tarafından hayata geçirilinen proje, ahşap dört dev silindir yapıdan oluşuyor. Yerden yükseltilerek ağaçların arasına yerleştirilen bu silindir yapılar, sakinlerini muhteşem güzellikteki orman manzarasıyla baş başa bırakıyor. Güney Afrika’nın kalabalık şehir karmaşasından uzaklaşmak isteyen müşterilerinin isteği üzerine tasarlanan ağaç ev, fikir olarak nostaljik bir etki yaratsa da gerek kullanılan modern mobilyalar gerekse evin tasarımı tamamen modern dünyanın izlerini taşıyor. Mimarlar, yılların malzemelerin üzerinde bırakacağı etkiyi hissettirmek adına, kullanılan bütün malzemeleri doğal halleriyle bırakmayı tercih ediyor. Yıllar geçtikçe ağaç ev, kendisini çevreleyen ağaçlar ile beraber yaşlanıp değişerek topladığı anılarını sahip olduğu yüzeylere yansıtacak.