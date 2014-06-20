



Afrika’da safari keyfine bir geceliğine ara verip doğayla sarmaş dolaş bir deneyim yaşamak isteyenler bu oteli görmeli! Laikipia ovasının ortasında konuşlanmış olan bu kuş yuvası görünümlü otel size bir odanın sunabileceği en üst düzey keyfi sunacak. Konuklar güneşin batışına doğru bu şık konuk evine gelecekler. Hafif bir yemek ve şampanyayla karşılanacağınız bu konuk evinin tüm aydınlatması gaz lambalarıyla yapılıyor. İster oda bölümünde isterseniz de terasta yatabileceğiniz bu konuk evinin her anı bir ayrıcalık taşıyacak.

