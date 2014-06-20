



Ofis mobilyaları sektöründe tasarımın gücünü yansıtan özgün ve modern koleksiyonlar geliştiren Addo Furniture, 2017’ye ‘yeni nesil ofis’ dinamiklerini yansıtan özel tasarımlarıyla giriş yaptı. ‘Tasarımın gücü’ne inanan ve bu güç çerçevesinde hareket eden marka, Türkiye mobilya sektörünün en büyük buluşma noktası İsmob’ta sektörde fark yaratacak yeni executive masa sistemleri NEL ve SLIM ile birlikte, oturma sistemi Piazza ve Bob sehpayı tanıttı.

