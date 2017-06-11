



Tamamen alüminyum bir iskelet üzerine gerilmiş su geçirmez bir tenteden oluşan bu haşmetli çadırı, ister konaklamak için kullanın, isterseniz de arkadaşlarınızla takılmak amacıyla bir çardağa dönüştürün. Cocoon Trees’i ağaçlara sabitleyerek yerden metrelerce yükseğe kurabiliceğiniz gibi, güvenli bulduğunuz bir konuma özel yapım platformu sayesinde sabitleme imkanınız da var. Bu güzelliğin tabii ki ucuz olmasını beklemiyoruz. Fakat satış fiyatı yaklaşık 8000 dolar olan bu lüks çadır, kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir istirahat sunuyor.

