



Picasso Müzesi-Paris, Pablo Picasso ve Picasso’nun ilk eşi olan Rus Balerin Olga Khokhlova ile beraber oldukları yıllara adanan ilk sergiyi gerçekleştiriyor. 350’den fazla parçadan oluşan sergi; resimlerden, daha önce görülmemiş mektuplara ve fotoğraflara kadar oldukça geniş bir koleksiyonu ziyaretçileriyle paylaşıyor.

Picasso 1917 yılında Jean Cocteau’nun davetiyle ‘Parade’ isimli bale gösterisinin kostüm ve sahne tasarımlarını yaparken Olga Khokhlova ile tanışmasıyla ikilinin birlikteliği başlıyor ve Olga, Picasso’nun klasik döneminin unutulmaz modeli oluyor. Ressam, bu dönemde Olga’nın ailesinin hala Rusya’da olup ordaki ekonomik ve açlık krizi ile verdikleri mücadele yüzünden bir hayli üzülen Olga’yı hep melankolik, oturur pozisyonda ya da bir şeyler yazarken resmederek Olga’nın trajedisini bizlerle paylaşıyor.

1921’de ilk oğulları Paul’un doğumuyla Olga ile Picasso yeni bir döneme başlıyor. Artık Olga’nın hamileliğinden ve bebekleri Paul’dan ilham almaya başlayan sanatçının hayatına bundan 6 yıl sonra giren 17 yaşındaki Marie-Thérèse Walter yüzünden oldukça üzülen Olga bu zamandan sonra hep zayıf ve saldırgan bir ifadeyle resmediliyor. İkilinin içinde bulundukları bu durumdan bir hayli etkilenen Olga ve Picasso’nun birliktelikleri 1935 yılında sona eriyor. Picasso’nun o yıl resme geçici olarak ara verdiği görülürken ikilinin evlilikleri ise 1955 yılında Olga’nın ölümüne kadar sürüyor.

Özellikle Picasso hayranlarının oldukça etkilenecekleri sergide Olga ve Pablo Picasso’nun hayatına dair bütün detayları öğrenebileceğiniz Olga Picasso sergisi, 21 Mart-3 Eylül arası Paris’te yer alan muhteşem binasıyla Picasso Müzesi’nde görülebilir. Yolunuz bu tarihlerde Paris’e düşerse bu duygu yüklü sergiyi kesinlikle kaçırmayın!