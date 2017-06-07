



Kadıköy’deki boş duvarları sanat eserine dönüştüren Mural İstanbul Festivali’nin 6’ncısı 4 Temmuz’da başlıyor.

İlk olarak 2012 yılında Yeldeğirmeni’nde başlayan Mural İstanbul Festivali’ne şimdiye kadar yerli yabancı birçok sanatçı katıldı. Boş bina cephelerine yapılan resimlerle Kadıköy’ün pek çok sokağı açık hava sergi salonuna dönüştü ve 25’ten fazla bina cephesi sanatçılar tarafından özgün çalışmalarla renklendirildi. Festival kapsamında yapılan bazı eserler geçtiğimiz yıllarda dünya çapında En İyi Mural Eserleri listesinde yer aldı.

